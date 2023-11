El senador socialista y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, conversó con CNN Chile sobre las indicaciones que presentó el Gobierno a la Ley corta de Isapres, las que buscan viabilizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

Castro señaló que se encuentran ante un escenario difícil, y que en lo que viene ahora “el Gobierno debe reflexionar más aún y no contentarse con estas últimas enmiendas, así se lo hemos dicho a la ministra (de Salud) y así lo entienden ellos también porque esta crisis se resuelve con un esfuerzo. Nosotros no estamos por exterminar a nadie, aquí no sobra nadie, no hay una conspiración que busque pegarle a alguien”, declaró.

Agregando que la Comisión de Salud se ha caracterizado por “tener transversalidad y por buscar una solución para las personas manteniendo la viabilidad de las Isapres”.

Las indicaciones a la Ley Corta de Isapres fueron presentadas por el Ejecutivo la semana pasada. Ese día, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo; de Salud, Ximena Aguilera y de Justicia, Luis Cordero, dieron a conocer detalles de las modificaciones, las cuales buscan dar sostenibilidad y equilibrio financiero al sistema, indicaron, con el fin de otorgar protección y resguardo a los usuarios, en el contexto de viabilizar y dar certeza jurídica al fallo de la Corte Suprema en contra de las instituciones privadas.

Bajo ese contexto, hoy el senador hizo el punto en que “hay buen ánimo, tiene que tener decantación, esto es una primera reacción. Yo creo que los anuncios se pudieron haber conversado más con todos los sectores, creo que es el momento de que eso ocurra”.

“Ahora durante este mes y el próximo vamos a entrar de lleno a resolver, pero esa resolución no puede ser ni precipitada ni tampoco a la expectativa de que haya un milagro. Hay que ser pragmáticos y eso significa soluciones a las personas que están en el sistema, soluciones para los deudores pero también pensando en el futuro inmediato”, añadió.

Cabe recordar que en mayo de 2024 vence la extensión del plazo otorgado por la Corte Suprema para implementar el fallo contra las Isapres.

En relación a la respuesta de las Isapres -que asistieron a la Comisión de Salud en que se abordaron las indicaciones del Gobierno-, el senador señaló que han sido “cautelosos”, y que expresaron “algunas objeciones”. Con todo, valoró que no hubiera una reacción precipitada.

Con todo, el presidente de la Comisión de Salud del Senado dijo que espera que “haya sensatez de todos los sectores”, e hizo un llamado a las personas a “no tomar decisiones apresuradas, todavía no es el momento porque las reglas finales no están resueltas”.