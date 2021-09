El presidente Sebastián Piñera anunció la creación del ministerio de Seguridad Pública, que estará a cargo de la seguridad y prevención del delito, separando estas responsabilidades del Ministerio del Interior.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, conversó con CNN Chile respecto al nuevo Ministerio, y explicando que se trata de “una medida dentro de la reforma de Carabineros”, y confirmó que había un acuerdo sobre la necesidad de un órgano que estuviese a cargo de la seguridad pública, pero separada de Interior.

Lee también: Servel tras rechazo de candidaturas: “Cuando se espera el último minuto es normal que se comentan errores”

En ese contexto, Galli manifestó que uno de los motivos para crear la nueva Secretaría de Estado tenían que ver con los múltiples focos de los que actualmente es responsable la cartera de Interior. “Seguridad, policías, emergencias, regiones, líder político en relación a los parlamentarios, toda esa complejidad hacía que muchas veces se perdiera el control de la seguridad”, sostuvo.

Al ser consultado por la relación del estallido social con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el subsecretario aseveró que “efectivamente esto es parte de las lecciones aprendidas de lo que ocurrió en el estallido social, no es la misma forma en que tenemos que proceder, algo que hemos aprendido con Carabineros, no es tan fácil distinguir cuando se inician hechos de violencia en el contexto de una manifestación”.

Y respecto a la posibilidad de que un nuevo gobierno frene la reforma a Carabineros y por ende la nueva Secretaría, la autoridad señaló: “se tomó una decisión de hacer una reforma de Estado, no de este Gobierno, en todas las áreas donde veíamos brechas, y una de esas medidas era esta y por lo tanto tendrá que ser continuada por el siguiente gobierno, salvo que democráticamente decida que esta no es la hoja de ruta”.

Araucanía

El subsecretario tuvo palabras para la situación actual de la Región de la Araucanía. “Lo que está ocurriendo no es normal y por eso hay planes operativos distintos allí”. Y agregó que “la solución de esto no es policial. Distinguiría las demandas del pueblo mapuche con la violencia y hay algunos que usan la demanda del pueblo mapuche para esconder otro tipo de actividad”

“En inteligencia podemos saber mucho (…) otra cosa es poder detener a esas personas e imputarles un delito ante un tribunal con las pruebas que correspondan, que con la tentación de transformar inteligencia en persecución penal, en el pasado hubo operaciones de inteligencia que se derrumbaron en el tribunal”, dijo Galli al ser consultado por cuestionamientos de la ciudadanía en cuanto a la inteligencia de las policías en la zona.

Lee también: CONAF presenta plan contra incendios forestales en la RM y prevé una temporada compleja

Inmigración en la zona norte

El subsecretario abordó además la ola migratoria por pasos no habilitados que experimenta la zona norte del país. Al respecto, la autoridad sostuvo: “tenemos detectado que los saldos migratorios del año 2021 son negativos. Han salido más ciudadanos extranjeros que los que han entrado a nuestro país en los últimos ocho meses”. Afirmó que el problema no está relacionado con la migración misma, sino con el “ingreso clandestino por pasos no habilitados”.

Toque de Queda

Por otro lado, la autoridad aclaró que “el Estado de Excepción Constitucional es consecuencia de la pandemia de COVID-19”, y en ningún caso tenía que ver con el control del orden público y la contención de las manifestaciones.

Al ser consultado por la eventual extensión del Estado de Excepción, Galli dijo: “algo que hemos aprendido en este periodo de pandemia es que hay que tomar la decisiones con datos, y una vez que se tengan los antecedentes sobre la mesa cuando estemos en la oportunidad de mantener o suspender el estado de excepción, el presidente la tomará”, concluyó.