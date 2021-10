El Ministerio de Educación anunció que a partir de 2022 la Prueba de Transición, la cual se utiliza para postular a la educación superior, se podrá realizar dos veces al año.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien afirmó que esta segunda opción disminuirá la presión que tienen los estudiantes al dar esta prueba.

“Cuando tu piensas que tienes una prueba una vez al año, y en esa te juegas tu futuro académico, por supuesto que la presión que recae en tus hombros es alta. Y si tu piensas que no te va a bien en esa prueba y tienes una oportunidad, no un año después, si no que unos meses después, esa presión disminuye. Tiene como propósito disminuir la presión sobre los hombros de los estudiantes.”, explicó.

Además, aseguró que esta prueba “está pensada para todas esas personas que hayan salido del colegio, egresados de la enseñanza media. Así que, de esta forma, estamos pensando en un número menor de estudiantes, máximo 50 mil“.

El subsecretario adelantó que ahora las personas podrán elegir la cantidad de exámenes que quieran dar.

“A contar de esta prueba de invierno, el estudiante va a poder escoger si quiere dar una, dos, tres o las cuatro pruebas. Porque también a contar del proceso de admisión 2023, el sistema te va a escoger el máximo puntaje que tú tengas en cada prueba, independiente de la fecha. Con esto subes tu puntaje ponderado y aumentas la probabilidad de quedar aceptado en tu carrera y universidad de preferencia”, anticipó.

“A contar de la prueba de invierno, de acuerdo a las pruebas que inscribas, es que vas a pagar más o menos. Si inscribes una sola, el arancel va a ser más bajo si inscribes las tres”, agregó.

Respecto a la dificultad que tendrá, Vargas señaló que tendrá una nivelación perfecta con la que de diciembre. “En la prueba de invierno empezamos aplicar un sistema IRT, que es de teoría de respuesta al ítem, por su traducción del inglés. E implica un cambio en la escala de puntaje, pero más que eso, permite una comparación perfecta entre las pruebas. Y por eso a partir de esa prueba vas a poder escoger tu mejor puntaje“, concluyó.