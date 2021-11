Tras días de tensiones y polémicas, el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales finalmente será votado en general en la sala del Senado este martes 9 de noviembre.

En conversación con CNN Chile, el senador Juan Castro (RN) afirmó que sigue sin estar de acuerdo con este proyecto, ya que “hoy día el país necesita trabajar para mejorar las pensiones, no para dañarlas”.

Lee también: Ossandón y Letelier se suman a los apoyos que tendrá el cuarto retiro en el Senado este martes

Este martes, los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Juan Pablo Letelier (PS) manifestaron que votarán a favor de la idea de legislar. “Hoy día el populismo electoral se consume a los parlamentarios”, sostuvo Castro.

“Muchos senadores y senadoras lo están haciendo (votar a favor de la iniciativa) exclusivamente por un tema electoral y no porque ellos sientan de verdad que el daño que le están haciendo al país es muy alto”, añadió.

Castro aseguró que a muchos parlamentarios que van a la reelección “el populismo electoral se los ha ido comiendo y han cambiado su postura para beneficiar a su candidata presidencial”. “Espero que cuando llegue el momento de la votación prime ahí el sentido de querer lo mejor para el país y la gente”.

Lee también: “Aprobaré la idea de legislar”: Ximena Rincón confirmó que respaldará la discusión del cuarto retiro en el Senado

Según el senador RN, las personas “están contentas con los IFE y no les interesa trabajar”. “Un país donde la gente no trabaja y no produce no va por buen camino (…). A Chile le va bien cuando hay desarrollo, trabajo y productividad y ese es un tema que debemos rescatar nuevamente”.

“Sin duda hay personas que tienen la necesidad y ahí es donde están los grandes desafíos del país respecto a recuperar los niveles de trabajo que tenía antes de la pandemia. Sin embargo, si seguimos sacando estos recursos la verdad es que no le estamos haciendo ningún favor a las futuras pensiones”, agregó.