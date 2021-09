El pasado 27 de agosto el ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 95, que determina las áreas jurisdiccionales marítimas nacionales desde Punta Puga a las Islas Diego Ramírez.

Tras esto, Argentina acusó a nuestro país de querer “apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”, asegurando que las modificaciones del decreto, no condicen con el Tratado de Paz y Amistad celebrado en 1984.

En ese contexto es que el país transandino anunció que para resolver este conflicto, se encuentra evaluando la posibilidad de llevarlo hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto, pese a que se acordó previamente zanjar la situación por la vía diplomática a través de las respectivas cancillerías.

Para analizar este tema es que el ex embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, conversó con CNN Chile, abordando los factores que influyen en la discusión y los posibles escenarios en los que se podría resolver.

Lee también: Controversia entre Chile y Argentina por plataforma continental: Esto es lo que debes saber

De esta forma, Viera-Gallo aseguró que es muy “poco probable” que Argentina lleve a Chile ante La Haya por este problema: “en primer lugar, Argentina no forma parte del Pacto de Bogotá, que la habilitaría para llegar a La Haya (…) en segundo lugar, está el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que en su articulado establece todo un sistema para dirimir las controversias limítrofes”.

En ese sentido, el también ex ministro secretario general de Gobierno, señaló que en caso de no llegar a un acuerdo de buena voluntad, debería ser dicho tratado el mecanismo que zanje la discusión en torno a la plataforma continental, lo que supone un plazo de conversaciones, el nombramiento y puesta en marcha de una comisión conciliadora y un posible arbitraje, lo que catalogó como un “camino largo”.

“Yo no creo la verdad, que vayamos a llegar a ninguna de las dos hipótesis. Lo más probable es que como ocurre en otras latitudes, esta superposición de la plataforma marítima continental de los dos países simplemente va a quedar delimitada, cuál es el ámbito de la controversia. Pero de ahí a poderla resolver, es muy hipotético que eso ocurra”, sentenció el ex embajador.

Viera-Gallo también se refirió a la discusión en torno a otros dilemas limítrofes que no cubre el Tratado de 1984, como la división de Campos de Hielo: “estos temas limítrofes son cosas del siglo 19, que hay que tratar con perspectiva del siglo 21. Pero en todo caso, en Campos de Hielo quedan 50 kilómetros de longitud por delimitar. Hecha esa delimitación no cambia nada, sigue igual”.

Lee también: Walker y polémica con Argentina por plataforma continental: “Hay que respetar los tratados”

En esa línea, el diplomático advirtió que lo más lógico sería que Chile y Argentina se comprometieran preservar en conjunto “la reserva acuífera que significa Campos de Hielo para la humanidad“, y desarrollar exploraciones, misiones científicas o la explotación de las aguas de forma colaborativa.

Por otro lado, en 2009 Argentina inscribió sus cartas geográficas ante la Convención de Derechos del Mar (CONVEMAR), donde estableció sus proyecciones geográficas. Sin embargo, nuestro país decidió no presentar un “Téngase Presente” ante la ONU, para no escalar la situación a un asunto limítrofe.

Frente a esto, Viera-Gallo aseguró que “Argentina se adelantó en hacer los estudios de su proyección de plataforma continental. Chile iba más atrás en sus estudios (…) no todos los países lo hacen al mismo tiempo, eso no significa nada, porque además la comisión de límites que establece la CONVEMAR no tiene facultades ni competencias para dirimir las controversias, simplemente se refiere a un estudio técnico”.

“Estas superposiciones ocurren en muchos lugares del mundo (…) entonces, simplemente quedan ahí, porque además hoy día y por muchas décadas yo creo, no tiene ningún efecto práctico. Desde luego, no tiene nada que ver con las pretensiones antárticas de ambos países“, advirtió el ex cónsul.

Lee también: Pablo Lacoste por debate de plataforma continental: “Esto es populismo geopolítico”

Profundizando en los intereses demográficos del sector antártico, Viera-Gallo afirmó que “hay un acuerdo de todos los países que tienen pretensiones sobre la Antártica desde el punto de vista de la soberanía, de no hacer ninguna presentación que tenga que ver con la proyección de la plataforma del continente antártico. O sea, esto no tiene nada que ver con la Antártica“.

Respecto a las motivaciones del país vecino para insistir en su reclamación, el ex embajador planteó la posibilidad de que tenga que ver con un resguardo de las Islas Malvinas, aseverando que su mayor preocupación está en ese tema: “no cabe duda y Chile ha acompañado a la Argentina y la acompaña en su reclamo soberano. Todos los años Chile patrocina el Caso Malvinas ante la misión de descolonización de Naciones Unidas”.