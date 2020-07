Este domingo el presidente Sebastián Piñera, junto a las autoridades de Salud, presentaron el plan de desconfinamiento “paso a paso” y detallaron cuáles son las condiciones necesarias para cada una de las cinco fases.

El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp valoró el anuncio, pero lamentó la ausencia de las propuestas que habían realizado los alcaldes para aquel plan: “Lo que hoy presentó el presidente Piñera, y el equipo sanitario que lo acompañó, fue muy parecido a lo que se presentó el día viernes a los alcaldes de todo Chile, y no observo los aportes que las municipalidades realizamos en esa instancia”.

Y añadió: “Este plan tampoco fue presentado al Consejo Asesor ni el Colegio Médico, tal como lo expuso Izkia Siches”.

Además, reparó en tres elementos que a su juicio están ausentes en el plan y “que tenemos que ser capaces de abordar a la brevedad”.

“Primero, el plan no se hace cargo de la inequidad territorial. Las diferencias entre las comunas son abismales. Si no nos hacemos cargo con un paquete de apoyo concreto de apoyo real para los municipios, puede que en Las Condes las cifras de contagios bajen, pero si se mantienen altas en Recoleta o La Pintana, no vamos a salir nunca de esto”, afirmó.

En segundo término, señaló: “Lo clave en el plan de desconfinamiento es la trazabilidad, y en eso los municipios tenemos problemas. El problema es que los recursos se están demorando mucho en llegar para fortalecer la trazabilidad. Otro problema es que en los Cesfam los médicos no pueden emitir licencias médicas a los pacientes COVID-19, entonces el proceso es muy lento”.

“Lo tercero, es que el ‘paso a paso’ no tiene que ser sólo un plan sanitario. Ha quedado demostrado que las medidas sanitarias si no van acompañadas de medidas económicas y sociales están destinadas al fracaso”, sentenció.