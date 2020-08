El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió este lunes a la negativa de la municipalidad de retornar a clases presenciales este año, decisión que calificó como “prudente” y “sensata” en medio de la pandemia de COVID-19.

“La salud de los niños y niñas están por sobre cualquier cosa“, comentó la autoridad municipal en entrevista con CNN Chile.

En la misma línea argumentó que “este coronavirus tiene un grado de incertidumbre gigantesco, todavía no es muy claro cuándo, en concreto, la vacuna podría llegar y estar a disposición“, por lo que mantener las clases a distancia “me parece que es la decisión mas sensata”.

Por lo anterior, destacó que no es que den por cerrado el año escolar, sino que no se volverá a los establecimientos educacionales por lo menos por este 2020. “Una cosa es que no volvamos a clases presencialmente y otra cosa es decir que el año se va a perder: el año no se va a perder, se va a mantener y se va a seguir desarrollando como se desarrolla hasta día de hoy“, aclaró.

Uno de los puntos más importantes, según expresó Sharp, para tomar la decisión es la dificultad para reconvertir los establecimientos educacionales para que cuentan con las “condiciones sanitarias de seguridad, más con la incertidumbre que hay sobre como avanza el coronavirus, hacen inviable pensar en el corto plazo a una vuelta presencial de clases”.

Consultado por la problemática que se le presentaría a las familias que tengan hijos e hijas en clases a distancia, mientras que ellos deben volver a trabajar, el alcalde de Valparaíso fue enfático en responder que “si la economía en Chile no va ser capaz de entender que la salud de los niños y niñas es lo primero, y por tanto adaptarse para que madres, padres y cuidadores los puedan acompañar, pucha que estamos mal”.

“Me parece injusto que un papá o una mamá tenga que optar entre o cuidar a sus hijos o ir a trabajar y para eso esta el Estado”, sostuvo.

En tanto que sobre el plan Paso a Paso Laboral, subrayó que “el problema de fondo es el transporte“, al que calificó como “un desastre”, ya que “no tiene las condiciones mínimas para que la gente no se enferme o no se contagie arriba de las micros o en el metro”.

Carta por La Araucanía

Finalmente, también comentó la carta que firmaron 15 alcaldes, entre ellos Sharp, y que fue entregada al gobierno, en la que rechazan la violencia que se desarrolló en la Araucanía durante el fin de semana.

“Hay un clima de odiosidad racial, un clima de conflicto que creo no colabora en nada en la solución del conflicto chileno-mapuche“, expresó la autoridad municipal, quien aseguró que “hay un sector en la derecha que uno ve con preocupación como sus credenciales democráticas cada vez que suceden cosas como estas tienden a desvanecerse”.

“Chile es un país de muchos pueblos”, indicó Sharp, junto con concluir que “el proceso constituyente es una oportunidad para discutir el problema de fondo que plantea el conflicto chileno-mapuche“.