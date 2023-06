Jorge Rathgeb, diputado de Renovación Nacional, conversó con CNN Chile y compartió su evaluación después de que el parlamentario Mellado admitiera haber filtrado un audio de una parte de la reunión entre el presidente Gabriel Boric y los representantes de la Región Biobío y La Araucanía. “No es común grabar las conversaciones, pero tampoco es habitual que el presidente pida que no se grabe. En mis dos periodos anteriores, los presidentes Piñera y Bachelet nunca nos pidieron que no grabáramos en las reuniones (…) Fue un error no intencional”, señaló.