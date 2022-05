Esta jornada, en la comuna de Arauco se registró el primer ataque incendiario tras el inicio del Estado de Excepción en la macrozona sur. Desde el Gobierno, la ministra del Interior, Izkia Siches, insistió en que la medida no soluciona los problemas de fondo.

En conversación con CNN Chile, el diputado RN, Jorge Rathgeb, señaló que el Gobierno “quería buscar una alternativa distinta, ellos no querían asumir un Estado de Excepción igual como el que había tenido el Gobierno del Presidente Piñera que, creo yo, fue bastante positivo por lo menos en la región de La Araucanía”.

“Ellos supuestamente tenían otras alternativas pero nunca nos indicaron cuáles eran y aparentemente eso nunca existió porque hoy día han decretado un Estado de Excepción que a nuestra manera de apreciarlo, es tardío y además insuficiente y no hay otras medidas distintas a las que se venían implementando en Gobiernos anteriores respecto a lo que significa poder avanzar en buscar una solución en la problemática de violencia que se vive hoy día en la región de La Araucanía”, agregó.

Asimismo, el parlamentario acusó que la medida no fue presentado con anterioridad por “temas ideológicos”.

“Yo creo que ellos tenían un mal concepto de lo que significaba el conflicto en la región de la Araucanía, y es por una situación de carácter ideológica y para no tener medidas similares a las que había implementado el Presidente Piñera, no querían asumir este Estado de Excepción que finalmente, forzado por las circunstancias y por la realidad de los hechos, lo realizaron igual”, dijo.

Sobre la decisión del Gobierno de no querellarse contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, Rathgeb sostuvo que el Ejecutivo “lamentablemente está renunciando a la obligación y al derecho que tiene de gobernar. (…) Ahí hay una situación donde o los ministerios o el propio Presidente está dejando de ejecutar la Constitución y las leyes y eso es una causal para eventualmente una Acusación Constitucional futura”.

“Si el Presidente no ejecuta la Constitución ni las leyes que está dentro de sus facultades, está dentro de sus derechos y no lo ejerce…Hay que tener ojo con ese tipo de cosas, no digo que mañana vamos a presentar una Acusación pero son causales que se van sumando una con otra. La AC es la última herramienta a la cual uno tiene que recurrir en contra de un ministro de Estado, Presidente de la República u otras autoridades”, agregó.