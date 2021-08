En conversación con CNN Chile, Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes, conversó sobre las recientes inscripciones parlamentarias y de consejeros regionales (CORE). Específicamente en esta última, han tenido problemas al no poder inscribir a los representantes que habían pactado con el Partido Liberal, quienes se restaron del Frente Amplio (FA) ante el pacto Apruebo Dignidad creado para las primarias presidenciales.

Al respecto, afirmó que “hay que entender que la inscripción del pacto de Cores va acompañada de la de gobernadores regionales y en ese momento, [cuando hicimos la inscripción], el Partido Liberal aún era parte del FA“, y detalló que “lo que hicimos posterior a la salida del Partido Liberal, fue solicitarle al Servel al posibilidad de que ese pacto se deshiciera“.

Finalmente, el Servel acogió la solicitud, “que también la hicieron otros partidos que estaban en la misma situación, sin embargo, el PPD y PS apelaron a esa decisión en el Tribunal Electoral y el Servel nos obligó a tener que reordenar el proceso de pacto electoral de Cores que habíamos acordado dentro del FA”.

En ese sentido, aclaró que “el Partido Liberal inscribió sus candidatos a diputados y senadores dentro del pacto de Unidad Constituyente, pero los Cores fueron dentro del pacto del FA” y que “hubo voluntad de todas las fuerzas políticas, tanto en Unidad Constituyente como el FA, de buscar una solución y de poder llegar rápidamente a un acuerdo, que nos permitiera incluir a los candidatos del Partido Liberal”.

Sin embargo, advirtió, “este es un procedimiento complejo, porque se deben subir a las plataformas virtuales muchos documentos y nosotros el día lunes, cuando se cerraba el sistema, tuvimos que llegar presencialmente porque hubo un problema general en la plataforma“.

“Estamos esperando que se respeten todas las candidaturas a Core que estaban en la plataforma, nosotros no estamos pidiendo otra cosa”, afirmó Ramírez y sentenció que “estamos convencidos que entregamos todos los argumentos para demostrarlo”, por lo que no creen que no se acepte la solicitud.

Finalmente, consultado por la relación que existe actualmente con el Partido Liberal en el FA, el presidente de Comunes señaló que, durante el conflicto que hubo antes de las primarias presidenciales, “nosotros sosteníamos que había que articularse con el mundo de cambio y transformación que estaba por superar a la Concertación”, sin embargo declaró que “estoy convencido que quienes queremos cambio, y creo que el Partido Liberal también, nos encontraremos en el futuro y tendrán ellos que decidir cuál es el espacio que más les acomoda“.