Previo a la aprobación del cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones, el senador Jorge Pizarro (DC), actual vicepresidente del órgano legislativo, conversó con CNN Chile sobre sus posturas ante el escenario político actual, entre elecciones y proyectos de ley, como el cuarto retiro y la despenalización del aborto, que se encuentran avanzando con rapidez en la Cámara Baja y podrían llegar al Senado.

Respecto a los cambios de opinión de parlamentarios que en un principio anunciaron que no respaldarían el cuarto retiro, pero luego cambiaron de opinión, el senador afirmó que “lo que se está debatiendo ahora es producto de un ambiente electoral y no es la mejor condición para discutir lo que es un problema serio, un problema de fondo, como son las bajas pensiones que existen en nuestro país”.

En su opinión personal, acotó Pizarro, “un cuarto retiro no es necesario” y recordó que “la candidata Yasna Provoste explicó en un foro por qué ella entendía que podría hacerse necesario este famoso cuarto retiro, fundamentalmente para garantizar el pago de las pensiones alimenticias, por la cantidad gigantesca de hombres que no cumplen con un compromiso que debiera ser esencial”. En ese sentido, acotó, “es un tema opinable, no cabe duda”.

En cuanto al costo político que el apoyo a la iniciativa podría tener para la candidatura presidencial de la abanderada del Nuevo Pacto Social, el parlamentario sostuvo que “ella ha sido muy transparente en este tema, no creo que haya inconsecuencia porque, en la práctica, ha votado a favor en todos los retiros anteriores“.

“Son momentos, hechos políticos y situaciones electorales que generan un debate que debiera ser mucho más profundo en un pésimo momento para tomar decisiones, porque las consideraciones electorales están mandando”, señaló el senador y ejemplificó: “El candidato Sichel le exige a sus diputados que no voten el cuarto retiro y no ha querido contestar la información que ronda en Twitter respecto a que aparece él retirando y lo mismo sucedió con ministros y sujetos de campaña”.

“No sé si es una inconsecuencia, pero es una contradicción, como en la que han incurrido otros“, sentenció Pizarro sobre el tema. En cuanto a lo que prevé en el Senado cuando llegue el proyecto de cuarto retiro, el senador demócrata cristiano señaló que “seguramente va a ser un debate con el mismo ambiente, otras cosa es lo que decidamos cada uno de nosotros; hay que ponderar las cosas en su mérito y en el momento en que correspondan”.

“Uno se forma una convicción, pensando en el bien del país y de las personas, mi preocupación fundamental, que es un problema que vengo planteando desde siempre, es que nosotros debemos avanzar a un sistema de previsión social que garantice pensiones dignas y eso implica una reforma estructural al actual sistema de pensiones”, señaló Pizarro, enfatizando que “el gobierno no ha querido, nosotros hemos hecho ese debate, hemos puesto esa urgencia y terminamos con los retiros cuando deberíamos estar haciendo la reforma“.