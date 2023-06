Ángela Vivanco confirmó su renuncia al cargo de vocera de la Corte Suprema tras la reunión que mantuvo con el presidente del máximo tribunal. El abogado y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, se refirió al tema en conversación con Hoy Es Noticia, asegurando que “hubo una sobrereacción de la Superintendencia, del mundo político y de todo el que oyó las declaraciones de la ministra Vivanco (…) La sentencia en materia de excedentes no establece una regla general“. Asimismo, habló sobre los recursos de aclaración interpuestos por las Isapres con relación al fallo de la Corte Suprema, indicando que “la Corte no puede resolver una cuestión que no está discutida, porque no ha oído a todas las partes”.