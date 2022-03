Este miércoles, el general Ricardo Martínez presentó su renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército en medio de investigaciones por fraude al interior de la institución castrense, lideradas por la ministra en visita Romy Rutherford.

CNN Chile conversó con el ex ministro de Defensa, Jorge Burgos, sobre la renuncia del comandante en jefe del Ejército a solo siete días de entregar el mando y a uno de ser citado en calidad de inculpado en medio del caso Fraude en el Ejército, en la arista pasajes.

“Si pudiera calificar con una palabra la decisión del general Martínez, la encuentro generosa, en el sentido de que, frente a un requerimiento de una magistrado de la República, en la que va como inculpado, existe una posibilidad no despreciable de ser procesado, me parece generoso no ir en la condición de Comandante en Jefe del Ejército”, consideró el ex ministro de Defensa de Michelle Bachelet.

Consultado por su percepción de Martínez, tras haberlo nombrado subjefe de Estado mayor conjunto en 2015, lo que promovió su avance para que llegara a ser comandante en jefe del Ejército el 2018, Burgos señaló que “mi opinión personal de él es muy buena, como persona y profesional de la defensa, esto, más allá del proceso, creo que es un profesional de gran nivel, preparado”.

En cuanto al informe divulgado como última acción de Martínez, en el que ha condenado como “vergüenza institucional“ las violaciones a los derechos humanos por parte de militares en el periodo de dictadura, convirtiéndose en la primera vez que el Ejército expresa una posición crítica frente a su papel en las torturas, ejecuciones y desapariciones, Burgos subrrayó que “es una lástima que este mea culpa haya sido eclipsado por el hecho procesal que estamos conversando”.

“Hoy la Convención Constitucional habla de Pluralismo Jurídico“, recordó Burgos, indicando que “si uno el sistema judicial de las FF.AA. dentro de este Pluralismo Jurídico, obviamente que choca con normas de un debido proceso, en eso no hay discusión y qué bueno que se esté conversando la posibilidad de suprimirlo (…) lo increíble es que por años fueron las FF.AA. las que defendieron este ‘privilegio‘ de un sistema distinto; lejos de ser un privilegio, es un desastre respecto de los derechos de las personas“.