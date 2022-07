CNN Prime conversó con el ex ministro del Interior y ex parlamentario de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos, quien profundizó en temas como el crimen organizado en el país, el trabajo de la actual cartera del Interior y, especialmente, en su postura de Rechazo de cara al plebiscito que decidirá sobre el proyecto de nueva Constitución. “Tengo la esperanza de que, gane el Rechazo o el Apruebo, se dé la posibilidad de mejorar la oferta que nos han hecho, que no es buena”, sostuvo.