El saliente contralor de la República, Jorge Bermúdez, viajó hasta la Región de Valparaíso para emitir su voto en el plebiscito constitucional 2023. En el lugar, se refirió a las críticas que hizo previamente al Gobierno, que apuntaban a una “clara” falta de experiencia que dificultó el trabajo con la Contraloría.

¿Qué dijo?

En entrevista con CNN Chile, Bermúdez expresó que sabe “que eso generó un poco de escozor. Qué bueno que me haces esta pregunta porque me da la oportunidad de aclararlo. En realidad, a veces es bueno no tener experiencia, porque eso significa aire fresco, significa una ingenuidad con la que uno se enfrenta a las cosas“.

Sin embargo, añadió que el ejemplo que puso era relativo al Ministerio de Educación: “Es un ministerio tan grande y en el que casi todo pasa por Contraloría. No puede ser que tú ni siquiera conozcas a los ministros como contralor. Eso fue lo que quise decir”.

“Déjame decir algo positivo, el ministro de Transportes es un lujo. Perdón que lo diga así, tal vez estoy hablando demasiado, pero ha sacado adelante un montón de proyectos. Uno tal vez lo conoce poco, pero precisamente por lo mismo, porque está dedicado a hacer su pega y entiende cómo funcionan las instituciones. Eso no ha sido la generalidad”, cerró.