Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile, sobre los dichos del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien señaló que “no le ve mucho futuro al Piñerismo”, y profundizó en la carrera presidencial. Con relación al primer punto, respondió que “yo le veo mucho futuro, no estoy de acuerdo con Carlos Larraín”. Por otro lado, respecto a las próximas elecciones presidenciales, planteó que “si nosotros no logramos el acuerdo amplio que llamaba Piñera no vamos a lograr la presidencia”.