El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dijo experimentar un sentimiento de “esperanza” frente al plebiscito constitucional que se realiza este domingo en Chile.

Antes de votar, el jefe comunal habló con CNN Chile y CHV Noticias y afirmó que “Chile necesita entrar a una etapa nueva y el símbolo del inicio de esta etapa nueva es hoy día con el triunfo del Apruebo”.

El jefe comunal afirmó que de ganar dicha opción, tiene confianza en que “nos vamos a poder poner de acuerdo y vamos a generar los consensos”.

Lavín, quien votó por la opción Sí en el plebiscito de 1988, dijo que “ha cambiado Chile y también yo”. En esa línea, agregó que “queremos que todos vivan en el mismo Chile, ese es el sentimiento”.

Consultado sobre el impacto que ha tenido en a nivel personal el haberse manifestado a favor de una opción contraria a la que defiende la mayoría de la UDI, el alcalde dijo que “hay gente que no lo entiende, pero obviamente uno va evolucionando, va cambiando, las experiencias te van enseñando”.

Y como ya ha dicho en reiteradas ocasiones, destacó que “Chile ya no resiste más gobiernos de derecha o de izquierda, porque son puros enfrentamientos”. En cambio, destacó que se necesitan “gobiernos mucho más amplios”.

Hospitalización

El alcalde reveló que a comienzos de esta semana estuvo dos días internado en una clínica debido a una infección intestinal.

“Me empecé a sentir mal el día lunes, me hicieron el PCR, pero fue negativo”, dio a conocer. “Me preocupé un poquito porque pensé que capaz que tuviera que estar 14 días en cuarentena y no fuera a votar, pero resultó que no“, agregó.

Ese mismo día fue hospitalizado y salió el miércoles con la indicación de realizar una dieta estricta durante siete días.