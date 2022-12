El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, conversó con CNN Chile la tarde de este lunes y abordó la idea de cárceles especiales para reos de pueblos indígenas que está evaluando el Gobierno. “A priori, la segregación carcelaria me parece correcto. Separar a los reos dependiendo de ciertas condiciones sociales, de reincidencia, del tipo de delito que cometieron, me parece que no es inadecuado, es algo que en materia comparada ocurre. Y ha sido uno de los argumentos con los cuales he defendido la existencia de penales especiales para presos de delitos humanos, la existencia de Punta Peuco por ejemplo (…) me parece que es parte de cosas que se pueden estudiar o discutir”.