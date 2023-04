El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, conversó con CNN Chile sobre el arribo de Álvaro Elizalde a la Segpres tras la renuncia de Ana Lya Uriarte. “Esperemos que se refleje una disposición real de sentarse a conversar, no imponiendo posiciones (…) no imponiendo agenda, no dándose gustitos”, dijo el parlamentario sobre el nuevo rol de Elizalde en el Gobierno. Además, advirtió que “la decisión del presidente da cuenta de la magnitud de los problemas del Gobierno (…) Si el exsenador asume el ministerio con un rol similar al que le tocó cumplir como presidente del Senado, creo que es una correcta decisión, pero lo que subyace a esta decisión es un Gobierno que ha hecho crisis en distintas materias”.