El Juzgado de Garantía de Copiapó dejó sin efecto la orden de detención emitida en contra del diputado Jaime Mulet (FRVS) por los delitos de soborno y cohecho pasivo, tras presuntamente haber asesorado al ex alcalde de Tierra Amarilla, para desistir de un juicio ambiental en contra de la minera Candelaria. El propio parlamentario señaló en conversación con Noticias Express de CNN Chile que -a su criterio- han sido “abusos que han tenido los fiscales, particularmente Miranda” respecto a su caso, acusando que los mismos han debido “rogar en esa audiencia, donde piden una detención ilegal. Es ilegal. Entonces ¿qué quería yo? que lo vea una corte, esto no va a pasar en la corte. Yo no digo persecución política, puede ser por otras razones. No lo sé, ya se sabrá”.