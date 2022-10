En entrevista con CNN Prime, el ex vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al anuncio del Ejecutivo sobre el acuerdo por la seguridad. En esa línea, el secretario de Estado señaló que este va a tener “un apoyo transversal”. Respecto al proceso constituyente, y a las críticas a Macaya por sumarse a los diálogos, Bellolio sostuvo que: “Lo que ganó el 4 de septiembre, no es la derecha tradicional. (…) El tema de hacer un nuevo pacto social no se ha agotado, no terminó con el rechazo de la propuesta en sí”.