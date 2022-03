Un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Convención de CNN Chile tuvo como invitados a Lorena Céspedes (INN), Jaime Bassa (FA) y Raúl Celis (RN), quienes fueron consultados en torno al momento que vive la Convención Constitucional y los cuestionamientos ocurridos dentro y fuera de su espacio, principalmente, por parte de los diferentes bloques de derecha.

Según palabras dichas la semana pasada por el convencional Hernán Larraín (Evópoli), “la Convención está en crisis“. Por su parte, Céspedes destacó que “estamos trabajando intensamente (…) los tiempos son críticos y estamos haciendo todos los esfuerzos para completar lo que requiere esta Convención”.

Celis se mostró de acuerdo con su correligionario de Vamos por Chile: “Creo que, desde el comienzo, siempre hemos vivido un poco en crisis (…) hoy en mi opinión estamos avanzando rápidamente, aprovechando al máximo los tiempos”.

En tanto, el ex vicepresidente del órgano constituyente sostuvo que “esta idea de que estamos en crisis y que, eventualmente, el trabajo de que la constituyente podría estar peligrando, no la comparto para nada“. Por el contrario, aseguró que “hay pruebas bastante objetivas de que el trabajo de la Constitución está avanzando; hay comisiones que ya están preparando y terminando su tercer informe, como la Comisión de Justicia y hay comisiones que han votado ya en general todas sus propuestas”.

Consultado sobre la idea que ha surgido desde diferentes figuras políticas, en torno a desarrollar una “tercera vía“, por si el borrador es rechazado, además de otra que es incluir una tercera pregunta en el plebiscito para, también, tener una salida en caso de que gane el rechazo, Bassa sostuvo que “es interesante cómo se ha instalado esta idea de una tercera pregunta en el plebiscito de salida, porque incluso se ha interpretado torcidamente, creo yo, el informe de la Comisión de Venecia, que lo que propone es no cambiar la estructura del plebiscito de salida para darle certeza jurídica al proceso“.

“Hasta ahora no hay buenas razones para pensar que el proceso va a fracasar, ya que, al contrario, las comisiones están dando cuenta de que se está avanzando, que se están generando propuestas que han pasado por el cedazo de moderación del pleno, que es algo que en general se dice poco: Se tiende a hacer un análisis político de la Convención a partir de las propuestas que se ingresaron y no de lo que el pleno aprueba y creo que el pleno ha demostrado que puede avanzar, dialogar, recibe las propuestas de las comisiones y satisface el mandato popular”, complementó el ex vicepresidente.