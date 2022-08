Este domingo, el ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís, participó de una nueva edición de Tolerancia Cero, el programa de análisis político y conversación de CNN Chile.

En ese contexto, el ex secretario de Estado entregó su opinión y visión respecto a las definiciones en materia constitucional que enfrentará el país a partir del 4 de septiembre, cuando se lleve al plebiscito de salida de la propuesta que elaboró la Convención Constitucional.

Lee también: Cadem: Diferencia entre Apruebo y Rechazo se estrecha a 8 puntos a 21 días del plebiscito

En ese contexto, Solís afirmó que “todo el diseño de este pluralismo jurídico es una institucionalidad peligrosa. Es una mala institucionalidad que genera varios sistemas jurídicos alternativos”.

1.- “Esta Constitución es institucionalmente peligrosa”

“La valoración que tengo de esta Constitución es que, no solo el proyecto es malo, sino que institucionalmente es peligrosa para Chile. No estoy tratando de hacer un símil con la brutalidad de la dictadura de Pinochet pero del punto de vista de los peligros para el desarrollo democrático del país, hay demasiados de ellos presentes en la Constitución”

#ToleranciaCero | Isidro Solís, ex ministro de Justicia, y su definición por el Rechazo: "La valoración que tengo de esta Constitución es que institucionalmente es peligrosa para Chile, no estoy tratando de hacer un símil con la dictadura" 📡 En vivo: https://t.co/oM2C673I2M pic.twitter.com/AE13T0ExK0 — CNN Chile (@CNNChile) August 15, 2022

2.- “Rehacer completamente lo que ya se hizo”

“Si queremos construir un camino con estabilidad tenemos que rehacer completamente lo que ya se hizo, hay que volver a preguntarle al país. Asumamos la realidad el proceso de alguna u otra manera afectó el valor del proceso constituyente (…) Me encantaría que se hiciera una Constitución hecha por una Convención hecha directamente, pero estoy seguro que después de lo que vio el país, en el espectáculo que dieron los constituyentes es que la mayoría que hubo para eso va a bajar muy violentamente”

#ToleranciaCero | Isidro Solís: "Si queremos construir un camino con estabilidad tenemos que rehacer completamente lo que ya se hizo, hay que volver a preguntarle al país. Asumamos que el proceso afectó el valor del proceso constituyente" 📡 En vivo: https://t.co/oM2C673I2M pic.twitter.com/aUDXenIXYT — CNN Chile (@CNNChile) August 15, 2022

3.- “Tenemos una deuda con los pueblos originarios”

“Yo he asumido toda mi vida que tenemos una deuda con los pueblos originarios, que los gobiernos de la Concertación intentaron de una manera bastante intensa de saldar pero no lo logramos y además cometimos muchos errores. Nos centramos demasiado en algunos instrumentos que probaron no ser eficaces para eso como fue el tema de las tierras (…) que no dio cuenta de otras necesidades del pueblo mapuche. Tengo la impresión de que tenemos todavía esa deuda y que la tenemos que pagar”.

#ToleranciaCero | Isidro Solís: "Yo he asumido toda mi vida que tenemos una deuda con los pueblos originarios que los gobiernos de la concertación intentaron saldar pero no lo logramos y además cometimos mucho errores" 📡 En vivo: https://t.co/oM2C673I2M pic.twitter.com/lYIA4HDVJP — CNN Chile (@CNNChile) August 15, 2022

4.- “Es un reconocimiento de que lo que dijimos eran problemas reales

“El acuerdo del oficialismo es un avance enorme desde el punto de vista político, hay que entenderlo como una voluntad de los partidos a darle solución a los problemas que están presentes en el texto, es un reconocimiento a que lo que dijimos durante mucho tiempo eran problemas reales y no fake news y tenemos un punto de credibilidad desde ese momento” .

#ToleranciaCero | Isidro Solís y acuerdo oficialista: "Es un avance enorme, es un reconocimiento de que lo que dijimos eran problemas reales y no fake news (…) pero creo que no se va a poder implementar por el consentimiento indígena" 📡 En vivo: https://t.co/oM2C673I2M pic.twitter.com/gOaiyZ4Koy — CNN Chile (@CNNChile) August 15, 2022

5.- “Si este Gobierno no rompe el ensueño le va a costar caro”

“Nosotros como concertación tuvimos la misma ingenuidad con que se inauguró este Gobierno (…) y tiene esa misma ensoñación con la que nosotros partimos y despertaron con el viaje de la ministra Siches a La Araucanía. Si no rompen el ensueño les va a costar muy caro y va a seguir el alzamiento militar que hay en la Región de La Araucanía”.