La diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, anunció que apoyará la campaña presidencial del candidato Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), a pesar de que su colectivo respalda oficialmente a Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), tras la consulta primaria que hicieron.

Sobre este y otros temas, como los proyectos en discusión en el Congreso Nacional, CNN Chile conversó con la senadora Isabel Allende (PS), quien además de reafirmar que su candidata presidencial es Provoste, señaló que las razones serían porque “hay un compromiso y nunca está demás cumplirlos, yo fui una de las que insistió muchísimo en hacer la consulta, me parecía indispensable que tuviese una votación masiva y no entre cuatro paredes por los presidentes de partidos”.

Asimismo, indicó que “Yasna Provoste encarna perfectamente bien el proyecto que pretendemos en una amplia coalición que representa a la centroizquierda, que es fundamental si se le quiere dar la gobernabilidad a este país, porque se necesitan amplias mayorías y eso tiene sentido si uno va a aplicar un programa y quiere hacer esas transformaciones”. A parte de eso, destacó la senadora socialista, “la trayectoria de Yasna es absolutamente meritoria como para encabezar este proyecto”.

“Voy a ser sincera”, enfatizó Allende sobre Provoste y Boric, “cualquiera de los dos que resulte presidente o presidenta, va a necesitar esta coalición amplia, va a necesitar una mayoría y va a necesitar, entonces, un apoyo de centro izquierda, porque, si no, no se puede llevar a cabo el gobierno ni pretender la gobernabilidad que requiere el país y la cohesión que se necesita”.

Lee también: Maya Fernández (PS) se desmarca de Provoste y anuncia apoyo a la candidatura de Boric

De la misma manera, la senadora confirmó que considera que ambos candidatos estarían capacitados para ejercer la presidencia, “Yasna en su condición de mujer y su amplia trayectoria en el servicio público (…) y Boric, una persona que tiene menos experiencia, pero tiene todas las condiciones”.

Específicamente sobre el apoyo que la diputada socialista Maya Fernández comprometió al candidato de Apruebo Dignidad, la senadora Allende manifestó que “no es tan sorprendente porque ya algo había adelantado en una entrevista, pero es una decisión individual, no es la decisión colectiva del Partido Socialista” y sostuvo que el apoyo a Provoste “me gustaría que sea la respuesta que tenemos que dar institucionalmente y que ojalá todos o la gran mayoría del PS así lo exprese”.

No obstante, sostuvo que “acá no es chipe libre, hay un compromiso institucional e invitamos a la militancia a apoyar a Yasna”, pero que “por supuesto, no creo en las sanciones disciplinarias” para quienes no apoyen a la candidata. “Por supuesto que eso tiene un efecto, pero no exageremos“, aclaró Allende sobre la decisión de la diputada Fernández de apoyar la candidatura de Gabriel Boric, confirmando que “el partido de Salvador Allende está con Yasna Provoste“.

“Nosotros somos el Nuevo Pacto Social, una coalición de centroizquierda, y el Partido Socialista es la izquierda dentro de ella”, señaló la senadora, confirmando que estarían equidistantes ante los proyectos de Provoste y Boric. Con respecto a los representantes de derecha, consideró que “Kast está sorprendiendo, porque habla el discurso que la derecha quiere oír y sin matices”, agregando que “tiene un discurso que en las formas es tranquilo y en el fondo es pavoroso“.

Lee también: Senadores analizan el cuarto retiro desde este miércoles: Revisa todos los detalles del proyecto

Sobre Sichel, en cambio, señaló que tiene “este discurso de independiente, a pesar de haber militado anteriormente, un discurso anti partidos y en dos semanas ha cometido una serie de errores que le han costado y ahí está la prueba: Kast no solo lo alcanzó, sino que lo supera según la última encuesta, que siempre hay que recibir con un cierto grado de precaución”.

En tanto, sobre la discusión del cuarto retiro de 10% de fondos de pensiones, que actualmente está siendo visto por la comisión de Constitución del Senado, la representante socialista sentenció que “apoyar el cuarto retiro es apoyar a Yasna Provoste” y que, a su parecer, “ella va a ayudar a alinear a los senadores de oposición y van a estar los votos de la oposición”. Finalmente, indicó que apoyará este cuarto retiro, pero “como el último, no voy a apoyar ni un quinto ni un sexto; no nos van a creer pero es así”.