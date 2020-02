En entrevista con Marca Registrada en CNN Chile, el senador José Miguel Insulza (PS) se refirió a las repercusiones por su ausencia en la sesión en que el intendente Felipe Guevara zafó de la acusación constitucional por falta de votos.

“A algunas personas de mi partido se les pasó la mano con las cosas que me dijo. Ahora, lo que he querido aclarar más bien es que no tengo grandes diferencias con las tres grandes propuestas del Partido Socialista del día de hoy, que son defensa a los derechos humanos, asamblea constituyente y plebiscito y reformas fundamentales en un conjunto de reformas sociales que fueron planteadas a partir del 18 de octubre”, señaló.

Hace unos días el parlamentario explicó a T13 Radio su inasistencia. “Es injusto decir cómo habría votado, porque no estuve. La verdad es que le encontraba un montón de fallas, era un recuento de cosas, pero no estaba adecuadamente demostrado lo principal”, expresó.

Además, indicó que “abomino la violencia en todas sus formas, creo que realmente no podemos seguir teniendo posturas ambiguas respecto a eso. Creo que la violencia no produce un cambio sano”.

“¿Qué sentido tiene hacer bailar a la gente en la calle? ¿qué sentido tiene pedirle a la gente que camine por la calle, hacerle funa e insultarlos? eso no es democracia”, agregó.

Por otra parte, también se refirió al proceso constituyente de cara al plebiscito del 26 de abril, donde afirmó que votará por una nueva Carta Magna. Sin embargo, manifiesta su preocupación ante un resultado a favor del “rechazo”.

“Sería muy lamentable perder, pero yo creo que nosotros vamos a ganar. El problema es que yo quiero que ganemos por mucho y si nosotros ganamos por un 60 a 40, no es suficiente, no es bueno“, dijo.

“Si hacemos una campaña seria y decimos que Chile debe tener una constitución democrática, un estado social y democrático de derecho, que se base en la solidaridad y no en la subsidiariedad, nosotros sacaríamos el 90% en el plebiscito”, remarcó.