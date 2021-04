Revuelo causaron las declaraciones del director de los Centros Chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, quien dijo que las vacunas chinas “no tienen tasas de protección muy altas”. Posteriormente, Fu aclaró que fue “un completo malentendido” y que sus dichos apuntaron a mejorar la eficiencia del proceso de inmunización.

Al respecto, el director (s) del Instituto de Salud Pública (ISP), Heriberto García indicó que “esto habla del cuidado que tenemos que tener quienes estamos hoy en día comunicando”.

En conversación con CNN Chile, García sostuvo que “tengo que decir con toda certeza que las vacunas son seguras, son eficaces y estamos avanzando en un proceso de terminar la pandemia del COVID-19 y en esto todos tenemos que estar trabajando y prestar el apoyo necesario para avanzar”.

Respecto a la efectividad de la inoculación preparada por el laboratorio Sinovac, el experto expuso que hay un “50,7% la eficacia de no enfermarse o si te enfermas tener síntomas muy leves que no requieres atención médica. Entre un 78% y 85% de eficacia en los casos donde requiere atención médica y sobre el 90% de eficacia para no hospitalizarse. Esos son los datos reales que tenemos hoy comparados con el estudio de Brasil que va muy de la mano con los estudios de Chile”.

Por otro lado, el director (s) del ISP recordó que la vacunación no es para evitar contagios COVID-19, sino para prevenir el agravamiento de las personas contagiadas y por consecuencia el deceso. “Lo importante y lo que está muy claro es que después de dos semanas de la segunda dosis de la vacuna, la inoculación va a salvar vidas, es una buena herramienta farmacológica para evitar llegar a la muerte”.

Asimismo, García hizo hincapié en que, a diferencia de otras inoculaciones, las preparadas contra el COVID-19 fueron aprobadas para su uso de emergencia y “estamos en desarrollo de muchos estudios científicos para ver cómo se desarrolla la vacuna en el uso de la población”.

Finalmente, recalcó que a pesar de estar inoculados, las personas deben seguir cuidándose e insistió en el llamado para usar mascarilla, mantener distancia física con otras personas, lavar frecuentemente las manos y cumplir con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.