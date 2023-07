En conversación con Hoy Es Noticia, el diputado Marcos Ilabaca (PS) criticó la actitud de Revolución Democrática (RD). Esto en el marco de las investigaciones por el caso Convenios. En esa línea, el parlamentario señaló que “creo que no han sido suficientes las señales que se han dado desde parte de Revolución Democrática, yo creo que requieren asumir una actitud mucho más agresiva respecto a este tipo de cuestiones. En particular, RD fue muy agresiva con aquellos actos de corrupción del pasado, y efectivamente todos lo condenamos, y en ese sentido, como Partido Socialista, no nos vamos a perder. Hoy día yo esperaría la misma agresividad, la misma agudeza cuando son militantes de su propio partido quienes hoy día viven y lideran este tipo de organización”.