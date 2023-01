El diputado Marcos Ilabaca (PS) conversó con CNN Chile sobre el debate que está llevando a cabo su partido respecto de las listas para la elección del Consejo Constitucional. “La discusión interna fue fuerte y tenemos un alma dividida porque estamos decidiendo ir en alianza con partidos con los que no tenemos historia en común”, aseguró el parlamentario y dijo ser partidario de “construir una alianza unitaria lo más amplia posible”. Sin embargo, advirtió que si esta no se da, el PS “debería confluir con el FA para los próximos procesos, pero no solo en lo meramente electoral”.