En un nuevo capítulo de Aquí se Debate Convención, las convencionales Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales), Natividad Llanquileo (Pueblos Originarios) y Beatriz Sánchez (Frente Amplio) entregaron sus perspectivas sobre la inclusión de la norma de Pluralismo Jurídico en el borrador de la nueva Constitución.

“Cuando se sigue reafirmando y neutralizando la idea de poder avanzar hacia una igualdad sustantiva y se persiste en la igualdad formal, se siguen replicando las mismas injusticias”, comenzó diciendo Giustinianovich.

En ese sentido, añadió que “por eso se toman acciones afirmativas en todos los países que han logrado avanzar en términos de igualdad incorporando mecanismos como la paridad, escaños reservados y representatividad territorial. Si seguimos reafirmando las mismas estructuras no vamos a obtener resultados diferentes”.

Al ser consultada por el funcionamiento de la eventual justicia indígena, Llanquileo (Pueblos Originarios) precisó que “el Pluralismo Jurídico es algo que está reconocido en diferentes países y no ha provocado que caigan en inestabilidad”.

“Respecto de qué materia, dónde se va a juzgar o qué va a pasar con una persona que no pertenece al pueblo es algo que aún está en conversación. ¿Qué debiera pasar? Nos toca hacernos cargo no sólo de los derechos que hemos conquistado, sino también respecto al constitucionalismo latinoamericano, hay países que han puesto límites y otros que no”, complementó.

Por último, Beatriz Sánchez (Frente Amplio) planteó: “¿Hoy somos iguales ante la ley todos y todas? Yo diría que no. Hoy día una persona que tiene plata y una persona que no tiene plata no son iguales ante la ley (…) frente a este gran escándalo que se ha armado sobre la igualdad ante la ley, bueno la noticia es que no somos iguales ante la ley”, continuó.

Finalmente valoró el trabajo de la comisión respectiva, afirmando que “no solamente está hablando de Pluralismo Jurídico para entregar condiciones de igualdad sustantiva para que exista igualdad ante la ley en los pueblos originarios, también de nosotras las mujeres y la gente que tiene menos plata”.