Este fin de semana se generó una compleja polémica luego de que el presidente Gabriel Boric suspendiera la entrega de Cartas Credenciales del embajador designado de Israel, Gil Artzyeli. La situación generó varias críticas contra el Ejecutivo, de las que se hizo parte el ex canciller Ignacio Walker (DC). “Esto es muy grave, porque no solo es un desaire, evidentemente que lo es, es un bochorno”, dijo el ex ministro de Relaciones Exteriores. Walker agregó que “Esto atenta contra el interés nacional (…) una política exterior sirve a dos aspectos fundamentales, los principios y los intereses”.