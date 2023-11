La Contraloría detectó irregularidades en las Seremis de Vivienda de 15 regiones luego de una auditoría realizada tras conocerse el caso Convenios.

En conversación con Hoy Es Noticia, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC y miembro de la Comisión para la Probidad y Transparencia, comentó que este informe “lamentablemente, no representa una sorpresa para nosotros“.

“Lo que sí me sorprendió es la masividad, porque cuando nosotros partimos estaba solo el caso de Democracia Viva en la Región de Antofagasta. Creo que no hay reportes sobre la Región Metropolitana y Aysén, pero todo el resto de las regiones del país sí tiene objeciones, observaciones y eso sí que no lo habíamos dimensionado“, agregó.

Asimismo, Irarrázaval comentó que estos recursos corresponden a traspasos ejecutados durante esta administración.

“Es importante decir que si bien la norma general del trabajo con los Asentamientos Precarios venía del gobierno anterior, en este gobierno se redujeron un poco los requisitos y fundamentalmente, nosotros llegamos a la conclusión de que aquí hay un problema de modernización del Estado, de capacidad de fiscalización del Estado”, dijo.