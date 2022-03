Dos semanas han transcurrido desde el arribo del Gobierno de Gabriel Boric a La Moneda, en las que situaciones como la comentada visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a La Araucanía, o la reciente suma urgencia al proyecto de ley de amnistía a presos del estallido social, han generado diversas reacciones y tensiones dentro del mundo político.

Sobre esto se refirió el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, quien en conversación con CNN Chile, abordó las críticas que se han hecho haciendo hincapié en lo que denomina como un “déficit político”, de la nueva Administración.

“Las primeras señales para mí fueron preocupantes, porque nosotros nos definimos como senadores dispuestos a una colaboración, porque trabajamos por Gabriel Boric, votamos por él, tenemos esa disposición y en los primeros 15 días pareciera que no existiéramos o que no hay interés en nuestra colaboración y por lo tanto he prendido simplemente una luz amarilla, porque representamos el 10% del Senado”, aseveró.

Huenchumilla planteó que su crítica apunta principalmente al poco respaldo -que a su parecer- le está entregando el Ejecutivo a los parlamentarios de la DC, insistiendo en que se trataría de un problema de “déficit de gestión política“, por la cual está haciendo este llamado de atención.

“Es necesario desde el comité político ponderar adecuadamente la correlación de fuerzas que existe en el Senado y de un partido que ha dicho expresamente que no es de oposición. No queremos estar en el Gobierno, no estamos en el Gobierno, pero estamos disponibles para colaborar en los cambios que el país necesita”, señaló.

El senador deslizó que a pesar de tratarse de una nueva generación de políticos, “la juventud no exime de hacer las cosas bien. Ahí hay muchos (ex) parlamentarios que saben cuál es la lógica del parlamento o cuál es la lógica de la política, por lo tanto es malo conversar con un sector y no conversar con otro“.