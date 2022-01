La mañana de este domingo el presidente de Hoteleros Chile, Alberto Pirola conversó con CNN Chile sobre cómo ha afectado la pandemia y las medidas que ha tomado la autoridad sanitaria en el rubro.

En la conversación que sostuvo con Rafael Cavada, Pirola explicó que el principal problema que aqueja a dicho gremio es “la homologación de las vacunas para el ingreso de los extranjeros a Chile. Ese es el daño que está sufriendo este rubro”.

“Estamos de acuerdo con que el ingreso a Chile tiene que ser con la homologación de las vacunas, que estén actualizadas al día y estén reconocidas por las entidades chilenas, así lo estamos pidiendo, para nosotros lo primordial es la salud de los chilenos”, añadió.

En ese sentido, detalló que se tratan de consecuencias que afectan a la industria precisamente en el período que corresponde a la temporada alta, donde antes “teníamos ocupaciones sobre el 80% y hoy no estamos teniendo más de un 35% de ocupación”.

Además, el presidente del gremio aseguró que han intentando reunirse con el ministro de Salud “para tratar de buscar algo más automatizado por el tema de la homologación, pero no ha sido posible”.

Asimismo, Pirola acusó que “al ministro Paris se le pidió una reunión para ver la deuda del Minsal con la hotelería en el tema de las residencias sanitarias y tampoco tuvimos respuesta”.

“Hay hoteles que aún tienen 400 días impagos, y lo normal es que el pago sea 90 o 100 días con tarifas que sólo cubren los gastos”, ahondó.

En esa línea manifestó que como industria “nos merecemos una explicación, es lo que hemos tratado de pedirles a los ministros de Economía y Salud (…) sino trabajamos juntos públicos y privados es difícil sacar esto adelante”.

“Creo que nos merecemos por último que el servicio brindado sea pagado”, añadió.

Al cierre de la conversación, el timonel de Hoteleros Chile adelantó que ya están buscando los primeros acercamientos con los ministros designados por el presidente electo la mañana del viernes, “para desde el primer día ofrecer nuestra colaboración para y avanzar por un buen camino”.

“Si esto no se logra recuperar, hay que considerar del turismo viven 650 mil familias, el 92% de la industria hotelera está en manos de pymes, entonces creemos que es necesaria una ayuda (…) no estamos pidiendo nada regalado, pero este gremio no ha recibido ningún beneficio, sólo hemos tenido que endeudarnos”, sentenció.