Gran controversia generó el anuncio del presidente Piñera por la urgencia al proyecto del matrimonio igualitario en la reciente Cuenta Pública 2021. Una situación que, según abordan desde la UDI, habría provocado un remezón al interior del oficialismo debido a que la decisión no habría sido consultada.

Así lo ratificó la diputada y secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, quien en conversación con CNN Chile, explicó que “efectivamente para nosotros fue una sorpresa no solamente ese anuncio, sino que varios otros, y nuestra molestia no tiene que ver precisamente con este proyecto puntual”.

“Por una parte, el presidente tiene todo el derecho a poder cambiar de opinión, pero eso se hace conversando, avisando. Sobre todo quienes trabajamos con él durante la campaña, donde esto no estaba incluido y tenía una posición contraria”, manifestó.

“Pero en segundo lugar, lo que nos parece más grave es que este un proyecto que lo que hace es dividir a nuestro sector“, añadió. Por eso, explicó, que “nuestra molestia no tiene solamente que ver con el fondo, porque hay distintas visiones, sino por la forma”.

“Las reacciones que han ocurrido hoy día terminan confirmando que no es una buena decisión política en estas semanas”, afirmó.

Al ser consultada si es que cree que este anuncio pueda ser visto como un guiño al precandidato presidencial Sebastián Sichel, la parlamentaria dijo que “es una de las interpretaciones y tendrá que aclararlo él (presidente Piñera). Si es su candidato, nos pone en una posición donde toma partido. Por eso nos parece tan relevante que pueda explicar ese cambio de opinión en un proyecto que es muy sentido”.

IFE Universal

De forma paralela, en el Congreso también se ha llevado a cabo la discusión sobre el proyecto del Ejecutivo del IFE Universal, que este miércoles fue despachado desde la Comisión de Desarrollo Social a la de Hacienda, y que contempla un aumento del monto a familias de 3 y 4 integrantes.

Pero al mismo tiempo, desde la UDI piden una extensión del beneficio económico. Es decir, si esa iniciativa contempla junio, julio y agosto, desde el partido oficialista solicitan que se alargue hasta diciembre.

Según explicó Hoffmann, esta solicitud se concretó luego de la Cuenta Pública 2021, porque “hoy día, de alguna manera vemos que hay un actuar que no es en conjunto, y tiene que ver con que hayamos tomado la decisión desde la bancada de la UDI” para la petición mencionada.

“Si ves que hay un presidente que hace un mea culpa y pide perdón por los retrasos, nos parece importante no exponernos a este tironeo o a este desapego con la clase media, donde hemos tenido que a veces defender propuestas que han sido insuficientes, pero que uno confía que son los máximos”, argumentó.

Destacó que para que esto no sea declarado inconstitucional, “estamos pidiendo el patrocinio del gobierno para no saltarnos las reglas del juego”.

Aunque finalmente descartó que esto sea una respuesta a las recientes decisiones del jefe de Estado, “pero cuando un gobierno te da una señal tan potente de no avisarte, de no incluirte, de no escuchar tu opinión, creo que también es una demostración de que nosotros tenemos que coordinarnos y tomar decisiones“.

“No es una amenaza”, aclaró.