“La historia no se repite, pero rima”: Carolina Urrejola a 40 años de “We are the world”, el himno por la hambruna en Etiopía

En Cuestión de Opinión, la conductora de CNN Chile Radio recordó la reunión de estrellas de la música estadounidense para la grabación de la campaña solidaria "USA for Africa".

A fines de enero de 1985, hace casi 40 años, 47 estrellas de la música estadounidense se reunieron en un estudio de grabación en Los Ángeles. Acudían por el llamado del cantante Lionel Richie y del productor Quincy Jones, recientemente fallecido, que, inspirados por la obra del británico Bob Geldof, pretendían hacerse cargo de la tragedia mundial del momento, la hambruna en Etiopía.

El evento altamente secreto se tradujo en la grabación de una canción que es un himno y un hit hasta el día de hoy, “We Are The World”, que escuchamos de fondo. Diana Ross y Michael Jackson armonizaron sus voces con Kenny Rogers y Bob Dylan. La vistosa Cyndi Lauper hizo coros con Bruce Springsteen, con Tina Turner, con Stevie Wonder y un largo etcétera.

La señal fue explícita en un cartel en un papel que escribieron los productores: “Deja tu ego en la entrada”. Y así fue, entre las 10 de la noche a las 6 de la madrugada, bajo la producción musical del chileno Humberto Gatica y un equipo de televisión atento a la posteridad, el hit se materializó.

Todo esto puede verse en el documental La gran noche del pop, disponible en Netflix y muy recomendable. En estos tiempos donde cunden los incentivos para el desacuerdo, en tiempos egoístas y mezquinos, como dice Fito Páez, un gesto como ese, en que una causa es capaz de mover montañas, parece demasiado lejano. Una rareza, prácticamente.

Pero bueno, queda hecha la recomendación.

Y ojo con el siguiente dato. Esta canción recaudó más de 80 millones de dólares y se sigue recaudando plata por conceptos de derechos, pero la situación en Etiopía no ha cambiado.

Según una investigación de la BBC en 2010, varios señores de la guerra se aprovecharon de la solidaridad del mundo a mediados de los 80, embaucaron a las ONG y usaron parte del dinero de los aportes para comprar armas. En todo caso, la violencia, la sequía y la pobreza no se han retirado. Según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, 20 millones de personas necesitan ayuda urgente en Etiopía, y una fuente asegura que ese país marcha hacia la inanición.

La situación amenaza con escalar a algo parecido a lo que motivó esto que estamos viendo en pantalla. Como decía el célebre escritor Mark Twain, la historia no se repite, pero rima.