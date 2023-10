Juan Carlos Garcovich, hermano de Loren Garcovich, chilena desaparecida tras el ataque sorpresa lanzado por la organización islamista Hamás en contra de Israel, se refirió esta jornada al hecho en conversación con Hoy Es Noticia y aseguró que “mientras existan conflictos en la zona, no va a haber una información más profunda” sobre el estado actual de su hermana.

“Hasta ahora se mantiene la misma información vigente, no hay nada nuevo. Mi papá (quién se encuentran en Israel) me explica que todavía se están desarrollando conflictos en la zona; balazos y explosiones. Mientras no haya un cese de este tipo de conflictos, la información va a ser difícil de obtener”, dijo.

Cabe recordar que Loren Garcovich estaba en su casa cuando militantes del grupo islamita atacaron. Hasta el momento, se desconoce su paradero y familiares sostienen que fue secuestrada en dicha jornada.

Respecto al tratamiento de los rehenes por parte del gobierno de Israel, Garcovich aseguró que espera que “ojalá diplomáticamente pudieran intervenir para obtener información más directa de los que está pasando con ellos”.

Esto, ya que ni Garcovich ni sus familiares manejan información suficiente o certera sobre su hermana y el grupo de rehenes con los que está.

“Suponemos en este minuto ellos están como rehenes vivos, pero no tenemos una mayor certeza porque nadie ha dado más información ni de un lado ni del otro“, aclaró.

También explicó que según lo que le ha dado a conocer su padre, en Israel ” se sienten muy sorprendidos y todavía no se pueden explicar el porqué” del ataque.

“Siendo el ejército con gran tecnología, no se explican como fueron sobrepasados así, Yo creo que fue un descuido”, puntualizó.