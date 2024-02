El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz (PPD), recordó en CNN Chile un especial momento que vivió junto al expresidente Sebastián Piñera, quien falleció este martes en un accidente aéreo en Lago Ranco, Región de Los Ríos.

En términos de política exterior, detalló que tuvo una experiencia “bastante cercana” con él porque cuando fue canciller durante el mandato de Michelle Bachelet, lidió con la demanda marítima boliviana en La Haya. “Permanentemente me reunía reservadamente con él para informarle el transcurso del juicio y entregarle alguna documentación reservada”.

Y reveló un momento que vivió con el exmandatario cuando estaba terminando su etapa de canciller, mientras realizaban los procesos de traspaso del mando en sus oficinas en Apoquindo: “En un momento me dijo ‘quiero que usted se quede con el caso de la demanda marítima boliviana y que me ayude durante mi Gobierno hasta los últimos alegatos en La Haya'”.

“Me sorprendió y le dije que lo tenía que consultar con la presidenta Bachelet, pero en principio tenía la mejor disposición de aceptar. Me pareció una petición de Estado donde él aprovechaba mi experiencia para la defensa de Chile en La Haya”, relató.

Más tarde, detalló Muñoz, “cuando se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que favoreció ampliamente a Chile y rechazó la demanda marítima boliviana, el presidente Piñera me llamó por teléfono y me felicitó y me agradeció”.

“Fue un gesto de mucha generosidad de su parte”, concluyó.

El excanciller también valoró que Piñera “tuvo un compromiso democrático y respetó la tradición republicana de nuestro país” y que en política exterior “tenía una visión de Estado”.