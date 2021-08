Durante esta semana el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, anunció su carrera parlamentaria para postularse al Senado. Esto, luego de que que la Fiscalía decidiera no perseverar en la investigación contra el ex secretario de Estado y otras 33 personas acusadas de estar vinculadas en eventuales aportes ilegales para campañas políticas desde SQM.

Sin embargo, fue la propia presidenta del Partido Por la Democracia, Natalia Piergentili, quien cortó las posibilidades de Peñailillo para presentarse como candidato a la Cámara Alta, al menos, con respaldo de la colectividad opositora.

La medida responde al hecho de que según la timonel del PPD, las acciones del ex ministro no cumplen con los “estándares éticos mínimos exigidos por la ciudadanía”, en el marco de las controversias por el financiamiento irregular, que ha afectado de manera transversal a casi toda la clase política.

Sobre esto reflexionó el ex presidente de la tienda, Heraldo Muñoz, quien en conversación con CNN Chile, transparentó que no apoya la candidatura de Peñailillo, ni la del ex senador, Fulvio Rossi, quien también tuvo problemas con la justicia por financiamientos irregulares: “me parece que son tiempos de mayores exigencias, de transparencia”.

En ese sentido, el ex ministro de Relaciones Exteriores planteó que los casos de financiamiento de campañas políticas son inaceptables, por lo que respalda la decisión de la mesa directiva de su partido: “francamente el Partido Por la Democracia tuvo un episodio repugnante a mi juicio, que fue la vinculación con SQM, pese a que fueron muchos partidos políticos que recibieron mucho mayor financiamiento, pero eso no es ninguna excusa. Esa nube sobre el partido hay que despejarla de manera permanente”.

Dentro de este marco, Muñoz se desalineó con su compañero militante, Francisco Vidal, quien respaldó a Peñailillo por no estar “ni formalizado, ni condenado” por la justicia: “por cierto que es un problema y por eso yo discrepo con Francisco en este tema. Además, los estándares que él ha estado mencionando son del 2010 o 2011. Los tiempos han cambiado, la ciudadanía demanda mucha más transparencia”.

En tanto, el ex presidente del PPD también se refirió a las presiones que, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, donde Peñailillo era jefe político, se generaron para que el Servicio de Impuestos Internos no se querellara por estos casos: “yo creo que es un reproche atendible, porque creo que la ciudadanía demanda mucho más. En ese tiempo, yo creo que debimos haber abierto todas las puertas y que se investigara, caiga quien caiga“.

Muñoz también aprovechó de descartar una candidatura para la Cámara Alta, asegurando que su carrera presidencial fue “en serio” y no para negociar un puesto en el Senado: “la puerta está cerrada, no voy a ser candidato“.

Además reafirmó que los militantes del PPD no tienen libertad de acción para las elecciones presidenciales, pero que tampoco habrá consecuencias para quienes no respalden a Paula Narváez: “un partido que se respeta tiene que honrar su palabra. Quienes no van en esa dirección, simplemente no están cumpliendo lo que es fundamental en un partido político, que es un compromiso voluntario”.