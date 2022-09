Esta semana las autoridades informaron que desde el próximo 1 de octubre el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio. Sobre esto profundizó la ex ministra de Salud y diputada, Helia Molina, quien aseguró a CNN Chile que “el momento epidemiológico que estamos viviendo nos indica que la pandemia está aquí y llegó para quedarse (…) es importante que las personas entiendan que las medidas de autocuidado, las medidas de testeo, de poder medir si uno está enfermo o no está enfermo son importantes, porque lo que queremos justamente es que no volvamos a tener una crisis hospitalaria como la que tuvimos“.