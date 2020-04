En entrevista con CNN Chile, Helia Molina, ex ministra de Salud y actual decana de la facultad de ciencias médicas de la Universidad de Santiago, cree que aún no es momento de planificar un retorno a la normalidad y critica el manejo comunicacional del gobierno durante la crisis por el coronavirus.

Respecto del Plan Retorno Seguro, Molina, afirmó que “la semántica puede ser correcta. Lo que me preocupa es cómo le llega a las personas. Yo he consultado a la gente y no entiende. ¿Quiere decir que ya se está quitando la pandemia? ¿Quiere decir que ya no hay que cuidarse?”.

Luego, advirtió: “Lo importante es entender que ni siquiera hemos llegado al peak de la pandemia. Tampoco sabemos el número real de contagiados, porque solamente el 25% de los contagiados dan síntomas”.

La ex ministra cree que no se debería esperar a que lleguen personas con síntomas a los hospitales para recién hacer exámenes. “Es muy tarde, porque esas personas ya han contagiado a muchos. Entonces, lo importante es poder hacer un testeo masivo en las zonas donde hay claras sospechas, donde hay hacinamiento, donde hay más población vulnerable. En Alemania y Corea del Sur se están haciendo tests masivos”, dijo.

Molina reiteró que le preocupa la percepción de la gente ante el mensaje del gobierno: “Yo no sería tan optimista de generar esa percepción a la ciudadanía, de que el problema se está yendo o que lo tenemos controlado y que, por lo tanto, podemos ir de forma segura reincorporando a los estudiantes y trabajadores”.

“El mensaje que debería transmitirse es uno de extrema cautela, de mantener aislamiento social al máximo. Que la gente no crea que está libre de contagio, porque no le ha dado. Hay gente que no le da el valor a la cuarentena, porque está relativizada la gravedad de la enfermedad en la comunicación”, subraya.

En lugar de Mañalich, la doctora dice que hubiese sido menos permisiva: “Yo hubiese sido más restrictiva con las cuarentenas. Entiendo el costo social y económico, pero creo que cuando estamos protegiendo la vida, yo hubiese sido más estricta”.

Finalmente, manifestó que “no me parece que ya estemos planificando un retorno a una cierta normalidad. Deberíamos iniciar una política de testeo masivo y de una buena trazabilidad antes”.