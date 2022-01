En un contexto nacional con un alza veloz y alarmante de contagios de la variante Ómicron de COVID-19, CNN Chile conversó con la diputada electa (PPD), ex ministra y académica de Medicina Usach, Dra. Helia Molina, quien, entre otras cosas, se refirió al impacto que podría tener el fenómeno en el sistema de salud, como también el rol que asumirá en marzo y el papel de su partido en el gobierno de Gabriel Boric.

“Si este número sigue aumentando de forma tan explosiva, corremos riesgo de que el sistema de salud colapse“, manifestó, principalmente en relación a la atención primaria, teniendo en cuenta que tras la vacunación y el contagio masivo, la cantidad de hospitalizaciones y muertes se ha reducido considerablemente.

Además, indicó que según los estudios epidemiológicos, en Chile, “fácilmente vamos a llegar o superar los 15 mil casos, favorecido por las vacaciones, donde hay muchísima movilidad y oportunidad para estar en lugares con aglomeraciones“.

En esa línea, con respecto a los últimos cambios que el gobierno decidió hacer al sistema, la doctora señaló que “me preocupa que la trazabilidad de los contactos esté un poco dejada a la voluntad de cada persona“.

Molina argumentó su postura sosteniendo que “hemos visto que incluso cuando la detección, trazabilidad y aislamiento de los contactos dependía de las seremías y en particular de la atención primaria, ya era muy difícil, que la gente recordara a sus contactos, pero que también quisiera ‘estigmatizarlos’ diciendo que estuvieron en contacto y que, por lo tanto, tendrían que hacer cuarentena”.

“Creo que no podemos abandonar como Estado, como Ministerio de Salud y como gobierno hacernos cargo de la trazabilidad y del aislamiento (…) más difícil y compleja será la tarea si dejamos esto a la voluntad y solidaridad de las personas, porque no funciona así, no ha funcionado así en ninguna parte“, consignó la diputada electa.

En ese sentido, sumó la importancia de que el Estado se haga cargo del desgaste y situación actual del personal de salud que desde hace dos años enfrenta la pandemia desde distintos escenarios: “Es importante que el Ministerio se preocupe que los trabajadores de la salud tengan los descansos e incentivos adecuados“.

En cuanto al brote de COVID-19 en el Congreso Nacional y el caso de la diputada PS Jenny Álvarez, quien se contagió sin estar vacunada, afirmó que, en su opinión, “quienes tenemos rol de autoridad tenemos la obligación de ser un modelo para la sociedad” y que “si nuestra libertad individual significará el daño al prójimo, hasta ahí llega esa libertad”.

Por otra parte, consultada acerca de temas políticos, como la futura participación su partido, el PPD, en el gobierno de Gabriel Boric, que desde el triunfo presidencial se ha visto en un segundo plano con respecto a partidos como el Socialista, manifestó que “no creo que estuvo dentro de las expectativas del PPD haber tenido ministerios“, sin dejar de enfatizar en que “nosotros estaremos siempre disponibles para apoyar y colaborar. Seré una diputada colaboradora de las políticas de Boric“.

Finalmente, Molina reflexionó acerca del momento que viven los representantes de la ex Concertación en este momento, con un nuevo gobierno en el horizonte: “Por más que pudiera parecer que la ex Nueva Mayoría se dispersa y desaparece, creo que a gran parte de los partidos que confluyeron en la alianza nos unen muchas cosas“.