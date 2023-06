En conversación con Hoy Es Noticia, el exministro y exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, se refirió a la disputa entre Carabineros y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por la demolición de narco-casas. En esa línea, Harboe comentó que “esta es una acción municipal que, contrario a lo que cree la gente, no se enmarca dentro de las facultades municipales en materia de seguridad”. Asimismo, mencionó que “no se puede utilizar a una institución como Carabineros para este tipo de disputas. No habría negación de servicios, puesto que no existe la obligación legal“.