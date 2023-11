Gustavo Martínez Pandiani, asesor de Relaciones Exteriores de Sergio Massa, conversó con la periodista Mónica Rincón acerca del respaldo obtenido por Massa en su candidatura presidencial y las acusaciones de un supuesto fraude electoral formuladas por Javier Milei antes del balotaje.

En lo que respecta al enfoque de política exterior que busca implementar Sergio Massa, indicó que su objetivo es fortalecer los vínculos con diversos actores sin “escoger por criterios ideológicos o incluso caprichos personales“. Por otro lado, subrayó que Milei ha sostenido que solo se comprometerá con Estados Unidos e Israel, y que romperá relaciones con Brasil y China “simplemente porque, supuestamente, no le agrada lo que él denomina como comunistas“.

#HoyEsNoticiaCNN | ¿Cuál es el sello de la política exterior que pretende implementar Massa? "Va a ser una política pragmática, sobre todo cuando la comparamos con una ideologizada como presenta Milei", señaló el asesor de https://t.co/GwQdjAqLKQ. 📡https://t.co/fIrhX4e9pB pic.twitter.com/1FuD1JYQcO — CNN Chile (@CNNChile) November 15, 2023

Por otro lado, en relación con el respaldo que ha obtenido Massa en su campaña, destacó Martínez, destacó que ha recibido el apoyo de mandatarios de España, Brasil y México.

En cuanto al apoyo de los expresidentes, “hemos contado con la querida expresidenta Michelle Bachelet, quien ha sido muy afectiva”. No obstante, remarcó que no solo han expresado su adhesión, sino que también “han hecho un llamado de atención, porque ven un alto riesgo de actitudes intolerables que no solo pone en debilidad a la democracia, sino que también el diálogo entre pueblos hermanos, porque cuando uno es autoritario hacia dentro también es hacia fuera”.

#HoyEsNoticiaCNN | Gustavo Martínez Pandiani: "No hay ningún presidente en funciones que le haya dado el apoyo a Milei. Luego, en el club de los expresidentes existen distintas opiniones". 📡https://t.co/fIrhX4dBA3 pic.twitter.com/71c8o7BWja — CNN Chile (@CNNChile) November 15, 2023

Por último, en relación con las declaraciones de Milei sobre su negativa a aceptar el triunfo de sus rivales en caso de perder las elecciones, señaló: “Parece que él piensa al revés, él quiere una democracia donde tenga la certeza de que va a ganar“.