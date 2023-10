En una conversación exclusiva con CNN Íntimo, el artista nacional Guillermo Bastías, más conocido como Guillo, habló acerca del presidente Gabriel Boric y su gestión al mando.

El ilustrador comentó que el mandatario le parece un hombre honesto, al cual asegura haber apoyado desde cuando iba a ser diputado, algo que, según él, es algo que ocurre muy pocas veces.

“Me gusta, aunque creo que han cometido errores y han dejado la pelota dando bote varias veces”, afirmó.

Bastías además comentó que le parece un mandatario el cual está “necesitado de políticos honestos, pero mayores, que tengan experiencia“.

Al ser consultado sobre cómo ilustraría al mandatario, Guillo siguió la misma línea y argumentó: “Lo haría en una mesa, con personas mayores a su lado, apoyándole e indicándole qué hacer y qué no hacer“, dijo.

