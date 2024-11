Ramírez y posibilidad de desafuero contra Lavín León: “Lo que no corresponde es hacer defensas corporativas”

Marcando una diferencia con la directiva anterior de la UDI, el presidente del partido y diputado habló en CNN Prime sobre si afecta o no a la coalición el caso en contra de la exalcaldesa de Maipú, que también podría tener efectos en su esposo y parlamentario.

Esta semana en la audiencia de reformalización la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, pasó a tener la máxima cautelar en su contra, luego que se cambiara de arresto domiciliario a prisión preventiva, la cual comenzó en la Cárcel de San Miguel este martes.

Así, la exautoridad municipal pasó su primera noche bajo prisión preventiva, siendo visitada en la mañana por su esposo y diputado Joaquín Lavín León, quien se enroló para poder verla este viernes.

Sobre este caso y más habló el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien abordó el tema desde dos partes: la humana y la política.

Consultado sobre si ha significado alguna afectación para el gremialismo lo de Barriga o la posibilidad de desafuero contra Lavín León, Ramírez comentó que se podía “hacer cargo” del periodo en que ha estado efectivamente a la cabeza del partido, pero no por las defensas que se hicieron previo a aquello.

“Desde una perspectiva humana, porque Joaquín Lavín es nuestro colega, uno lo siente por él. Me imagino lo difícil que debe ser que su señora desde ayer esté en prisión preventiva, que en la casa tiene un hijo con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, me imagino que en lo humano es muy complicado”, aseguró Ramírez.

Marcando ese primer punto, el parlamentario afirmó que deben ser claros: “la Justicia tiene que actuar, no podemos cuestionar los fallos y procedimientos que hace la Justicia”.

“Lo que no corresponde es que hayan defensas corporativas. Hay que dejar que la Justicia actúe, confiar en ella y hacer propio las resoluciones de la Justicia”, señaló el diputado UDI. “Así como no cuestionamos la decisión que tomó ayer el tribunal de garantía, las próximas acciones que pueda tomar (…) tampoco las vamos a cuestionar. Defensas corporativas no va a haber”.