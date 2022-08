En entrevista con Hoy Es Noticia, el presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Gonzalo Simón, se refirió a la propuesta de nueva Constitución donde se consagra la creación de un Sistema Nacional de Salud. En esa línea, Simón sostuvo que “lo que sucede es que las isapres reciben el 7%. Si todo el 7% va al sector público ya no lo reciben y segundo, que sustituyen al Sistema Nacional de Salud. En este caso no lo hace porque todos van a tener que estar en el sistema público, por lo tanto, las condiciones básicas de las isapres no se van a cumplir y por lo tanto, las isapres propiamente tal, no tienen ningún sentido”.