Este viernes se realizó el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde se encontraron el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Para profundizar en lo que fue este debate CNN Chile conversó con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, y con el director del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller.

Este último aseguró que en esta ocasión la conversación logró ser más profunda que en oportunidades anteriores. “La radio tiene una gracia, se pudieron tratar casi todos los temas con un grado de profundidad y me pareció interesante la mirada regional. También tuvo su minuto de tensión, hubo un momento muy duro, pero salvo ese intercambio, no fue el tono predominante del debate”, explicó.

A su vez, Moreno enfatizó que se vio a un Gabriel Boric con más energía que José Antonio Kast. “El tono transmite emoción y creo que el tono mostró otra cosa. Noté a un Gabriel Boric más energético con muchas más ganas. Y a un José Antonio Kast, con menos fuerza y transmitía una cierta lentitud. Eso también se expresó en un momento de tensión, porque lo que observamos es un atributo muy importante que era el autocontrol, creo que ese se anduvo desplomando en ese minuto”, sostuvo.

Respecto a la importancia de los debates, Müller aseguró que “aquí como tenemos dos alternativas, la mayoría de la gente que está viendo los debates ya tiene una alternativa. Quizás en primera vuelta fueron muy decisivos, hoy día me costaría encontrarlo más decisivo, salvo un error garrafal que no he visto en los candidatos”

Por su parte, el académico de la Universidad Central enfatizó en la discusión de los camioneros, afirmando que la carta de Apruebo Dignidad acertó con la imagen que dejó de su adversario. “Estamos en un momento donde las imágenes importan mucho y ahí Gabriel Boric acierta porque lo instala como el candidato de los camioneros. Porque hoy la gente conecta mucho más con la idea de los trenes que la de los camiones, tanto de los electores antiguos como los jóvenes. De una manera logra un punto“, señaló.

Mientras que el director del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la UDD aclaró que ninguno toma esta temática como deberían. “Creo que José Antonio Kast toma el tema trenes y ambos lo toman de forma débil. Respecto al tema camioneros Gabriel Boric lo toma como un tema de ataque, y lo pone como un adversario y creo que es un error. En ningún caso se ofrece, como se hace en países desarrollados, se ofrecen alternativas, Lo que hay es un argumento político”.

Por último, ambos anticiparon lo que será el último debate Anatel de la próxima semana, donde este último destacó que el mejor desempeño que ha tenido José Antonio Kast en estas instancias es cuando no llega como favorito.

“Vamos a tener un rating baste alto, por el interés y porque no ha habido más oportunidades y el segundo es el más masivo que es el de la televisión. Ahora José Antonio Kast tiene asumida una posición de desafiante, es mejor posición. Su peor desempeño fua cuando era favorito en el último debate presidencial. Equivocarse en ese debate va hacer determinante hacia el final de la elección”, aseveró.

Mientras que Moreno concluyó que “Gabriel Boric llega con más energía, ha hecho muchas cosas que ha mostrado una campaña que esta más desplegada, en cambio la de José Antonio Kast no he visto mayores elementos de posicionamiento en la agenda. Van a llegar con esa misma posición, uno con más energía y mayor voluntad y el otro que salió primero sin ningún relato claro”.