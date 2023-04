El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, conversó con CNN Chile sobre la paralización en Calama que tuvo lugar este viernes y aseguró entender “el malestar” de la ciudadanía. “El presidente viene a hablar, no viene a dialogar, viene a decir lo que ve, pero no escucha“. “El problema es que el presidente tiene un discurso, pero sus equipos no lo respaldan en ese discurso (…) creo que un presidente que viene de regiones, no puede darle ese trato a las regiones”, agregó.