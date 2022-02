Durante esta jornada, El Ministerio de Salud reportó 35.197 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, convirtiéndose en la cifra más alta desde el inicio de la pandemia hasta ahora.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, la Dra. Gisela Alarcón, Decana de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás y ex Subsecretaria de Redes Asistenciales expresó que esta alza en los contagios encontró al país en mejores condiciones, debido a la exitoso programa de vacunación, pero que las curvas de hospitalización y ventilación mecánica en pacientes no han descendido.

“Sin duda esto era lo que se venía venir. Esto está reflejando lo que ha ocurrido en el mundo con la ola de variante Ómicron, que sin duda ha azotado a todas las regiones del mundo. Lo que veíamos la semana pasada, estaba en incremento excepto en la región de África pero en todo el resto de las regiones ha habido un incremento a nivel global de los casos contagiados por Ómicron y en el caso de Chile, esto está respondiendo a los modelamientos que se habían realizado ya por varios equipos de expertos en nuestro país”, expresó.

Lee también: Ministro Paris tras fallo de Corte de Apelaciones: “Vamos a entregar los correos electrónicos a la brevedad”

Para la experta, esta alza sostenida en las cifras “nos vuelven a decir que esto no está terminado, que la pandemia sigue. Es cierto que Ómicron encontró una población mundial y particularmente en Chile vacunada, con dosis de refuerzo, lo que significativamente a disminuido el riesgo de enfermedad grave, pero que no nos deja absolutamente tranquilos”.

“Sin duda que hay pacientes que son más vulnerables y que por tanto, hoy hay 400 personas en ventilación mecánica invasiva y eso no nos puede dejar indiferentes”, agregó.

De acuerdo a Alarcón, la masividad del contagio por Ómicron puede llegar a sobresaturar la red asistencial, además precisó que quienes más requieren de atención hospitalaria son adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y niños.

“Es tal la masividad de este contagio que sin duda puede llegar a sobresaturar la red asistencial y además hay que recordar que el personal de salud también se está contagiando, por tanto, eso nos pone en un riego que es distinto, que no es una cama crítica pero sí una sobresaturación de la red y eso no nos va a dejar indiferentes”, expresó.

Lee también: Confirman brote de COVID-19 en la “Moneda chica”: Futura ministra de la Mujer entre los contagiados

“Tenemos que considerar que tenemos una población de adultos mayores y de personas con enfermedades crónicas, que han acumulado daño pero especialmente en estos años de pandemia. No se han podido controlar adecuadamente los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, cardiópatas, no se les ha entregado a todos en términos de oportunidad sus tratamientos y por lo tanto, lo que estamos viendo en nuestros hospitales en general es que se está requiriendo un aumento de camas que no está tan directamente relacionada a la gravedad de la infección por COVID, pero sí lo encuentra descompensado de su enfermedad”, añadió.

Sobre la población menor a cinco años, la experta precisó las cifras por contagios y hospitalización de niños y niños sigue al alza. “La inmunidad natural de los niños y niñas aparentemente protegía mejor contra Delta que contra Ómicron, por tanto, hay una población vulnerable y sin duda que la vacunación ha disminuido el riesgo en una cantidad impresionante y tenemos que dar gracias a nuestro país que tenemos ya la cuarta dosis”, declaró.