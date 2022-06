El Ministerio de Justicia confirmó el traslado de 42 imputados de alta peligrosidad desde la cárcel de Santiago 1 a diferentes recintos penitenciarios por realizar extorsiones a otros internos. Para profundizar en el tema, el director de la Asociación Gendarmes Técnicos y Profesionales, Germán Ramírez, apuntó a la responsabilidad del Estado en la materia. “Directamente, aquí hay una responsabilidad de que no se ha fortalecido a quienes tenemos la obligación y estamos obligados a resguardar a los internos. El Estado en general no ha apoyado a quien debe apoyar para cumplir de mejor forma su función, que es al personal”, dijo a CNN Chile. Asimismo, agregó que “el día 13 de mayo estuvimos en la Subsecretaría de Justicia y entregamos un documento con todos los detalles estadísticos de este tema y lamentablemente yo escuchaba a nuestro subsecretario Monsalve y nos parece que no hizo eco de los antecedentes que aportamos, en cuanto a las lesiones, en cuanto a la necesidad de fortalecer, no se habló de los suicidios, tenemos una cantidad de suicidios por estrés y sobre eso no se dice nada”.